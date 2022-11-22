Женщина погибла в результате обстрела ВСУ в Белгородской области Гладков: в Шебекино при обстреле ВСУ погибла местная жительница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обстреле белгородского села Шебекино погибла мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что женщина получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.

При обстреле Шебекино погибла мирная жительница <…> Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что в регионе на границе с Украиной формируют засечную черту. Он добавил, что специально не сообщает подробностей в связи с тем, что информация из открытых источников может отслеживаться противником. Гладков также уточнил, что власти региона потратили около 13 млрд рублей за восемь месяцев на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции.

До этого врио главы администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе завершается подготовка систем укрытий. По его словам, в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта бомбоубежищ, по которой местные жители смогут быстро ориентироваться.