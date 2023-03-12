Женщина погибла при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Фото: Скриншот с видео/newkaxovka/t.me

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погибла местная жительница, сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. Под огнем оказался микрорайон «Сокол». Разрушены многоквартирные дома и магазины. Огонь велся с правого берега Днепра боеприпасами западного производства.

Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показало свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон в городе Новая Каховка. Погибла женщина. Разрушены дома и квартиры мирных граждан, магазины, линии электропередач, — говорит администрация.

Ранее украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под огонь попал местный житель, он получил травму руки. Еще один снаряд попал в ангар на территории сельскохозяйственного предприятия.

До этого под удары ВСУ попал белгородский город Новый Оскол, пострадал один человек. По словам главы региона, сработала система ПВО, было сбито три ракеты. На тот момент было известно как минимум об одном пострадавшем — мужчина получил осколочные ранения.