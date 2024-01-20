Женщина погибла при артобстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Артиллерийский обстрел села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны ВСУ привел к гибели мирной жительницы, а также к многочисленным повреждениям домов, передает ТАСС со ссылкой на Военное следственное управление СК России. По данным ведомства, украинские военные наносили артудары снарядами калибра 155-мм.

Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155-мм. Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина, — говорится в сообщении.

В ночь на 20 января мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших мирных жителях при обстреле украинскими войсками центра города. По его словам, также получила ранение сотрудница скорой медицинской помощи, однако он не уточнил, входит ли она в тройку пострадавших.

До этого Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины часть старого квартала в Горловке осталась без электроснабжения. Кроме того, пострадал дом на улице Волкова, 15.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили о зафиксированных 24 фактов ведения огня со стороны ВСУ. На Горловском направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на Донецком — девять, а на Ясиноватском — два. По региону выпущено 70 боеприпасов.