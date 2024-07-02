Женщина погибла после падения с колеса обозрения в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения в Энгельсе, сообщили РБК в Минздраве Саратовской области. В больнице пострадавшая скончалась.

В тяжелом состоянии доставлена в одно из лечебных учреждений города Энгельса. От полученных травм женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей, — сообщили в областном Минздраве.

По данным портала Saratov24, инцидент произошел вечером 1 июля в парке «Лукоморье». В момент, когда кабина колеса обозрения оказалась на самом верху, из нее выпала 31-летняя женщина.

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