Женщина подожгла дом и погибла в пожаре вместе с матерью в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница подмосковного Красногорска в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом, в котором находились ее родители, сообщил Telegram-канал SHOT. В пожаре погибла она сама и ее мать, главе семейства удалось спастись. По его словам, женщина употребляла запрещенные вещества. В момент пожара она также находилась в состоянии наркотического опьянения.

Происшествие случилось в поселке Рижский Квартал. Мужчина и его супруга легли спать и проснулись посреди ночи от криков 29-летней дочери. Девушка держала в руках кухонные ножи и требовала «сказать правду». Родителям удалось успокоить дочь и забрать у нее холодное оружие, однако в этот момент дом заволокло густым дымом.

Все выходы оказались заблокированы огнем, поэтому мужчине пришлось пробраться на балкон и спрыгнуть со второго этажа. Дочь и супругу ему спасти не удалось. Его госпитализировали с ранами тела и рук. По информации канала, огонь повредил еще три соседних дома, эвакуировать пришлось 15 человек.

Ранее в Краснодарском крае задержали гражданина Таджикистана. Мужчина поджег отдел полиции с целью убийства сотрудника, отвечающего за отлов незаконных мигрантов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.