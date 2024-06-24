Женщина оставила своего полугодовалого сына в храме Успения Пресвятой Богородицы и попросила присмотреть за ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мать объяснила поступок плохим самочувствием.
В Сочи 22 июня в храм Успения Пресвятой Богородицы на улице Дагомысской обратилась 34-летняя приезжая из Приморско-Ахтарска. Женщина, сославшись на тяжелое состояние здоровья, передала служителям храма своего полугодовалого сына и попросила присмотреть за ним, после чего ушла, — говорится в сообщении МВД.
Ведомство уточнило, что инспекторы ПДН, прибывшие в храм, передали младенца в детскую больницу. В настоящий момент ребенку оказывают медицинскую помощь.
Правоохранители уже установили личность женщины. Также выяснилось, что она находится на стационарном лечении в медицинском учреждении Сочи. После получения необходимой помощи женщина планирует забрать сына.
Ранее стало известно, что в поселке Кирилловка Краснодарского края ночью на остановке был обнаружен маленький мальчик. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать его родителей. Ребенка возрастом около пяти лет нашел прохожий. При себе у мальчика была мягкая игрушка и леденец. Ребенок был на остановке один. Малыш молчал, когда его спросили о местонахождении его родителей.