Женщина оставила полугодовалого сына в храме и ушла МВД: женщина из-за плохого самочувствия оставила сына в храме в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина оставила своего полугодовалого сына в храме Успения Пресвятой Богородицы и попросила присмотреть за ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мать объяснила поступок плохим самочувствием.

В Сочи 22 июня в храм Успения Пресвятой Богородицы на улице Дагомысской обратилась 34-летняя приезжая из Приморско-Ахтарска. Женщина, сославшись на тяжелое состояние здоровья, передала служителям храма своего полугодовалого сына и попросила присмотреть за ним, после чего ушла, — говорится в сообщении МВД.

Ведомство уточнило, что инспекторы ПДН, прибывшие в храм, передали младенца в детскую больницу. В настоящий момент ребенку оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители уже установили личность женщины. Также выяснилось, что она находится на стационарном лечении в медицинском учреждении Сочи. После получения необходимой помощи женщина планирует забрать сына.

Ранее стало известно, что в поселке Кирилловка Краснодарского края ночью на остановке был обнаружен маленький мальчик. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать его родителей. Ребенка возрастом около пяти лет нашел прохожий. При себе у мальчика была мягкая игрушка и леденец. Ребенок был на остановке один. Малыш молчал, когда его спросили о местонахождении его родителей.