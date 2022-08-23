Женщина оформила опеку над сыном, которого бросила в роддоме 36 лет назад

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Жительница Новосибирска 53-летняя Лариса Оскольская нашла в соцсетях сына, которого 36 лет назад бросила в роддоме под давлением родителей. После знакомства и ДНК-теста женщина начала оформлять над ним опекунство, а после забрала взрослого сына из интерната. При этом она числится в документах не как мать, а как человек со стороны, который будет ухаживать за недееспособным мужчиной, пишет «КП-Новосибирск».

Дима то в интернате жил, то я его к себе забирала. В итоге я оформила над ним опеку не как мама, а как обычный человек со стороны, который будет ухаживать за недееспособным человеком. Другого варианта мне не предлагали, — пояснила Оскольская.

Дело в том, что фамилии у родственников отличаются. Сыну Ларисы Дмитрию в роддоме изменили ее на одну букву: из Оскольского он превратился в Оспольского. Несмотря на это, женщину вписали в его свидетельство о рождении. Ей было бы выгоднее оформить опеку над Дмитрием как матери, ведь в таком случае ей положены выплаты от государства — около 10 тысяч рублей. Однако Лариса призналась, что о переоформлении она не думает.

Суд в Иркутске ранее аннулировал удочерение пятилетней девочки бурятской семьей и отправил ее к родным родителям в Таджикистан. Как заявил бывший приемный отец ребенка Михаил Бухашеев, он вместе с супругой планирует обжаловать это решение.