Женщина объяснила, почему её дети чуть на выпали из окна
Александр Чеков
Александр Чеков
15:58, 30 августа 2021
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Мать трёхлетней девочки и 11-месячного ребёнка, которых спас прохожий в Уфе, когда они чуть не выпали из окна первого этажа, рассказала о происшествии. Она заявила, что устала и не уследила за детьми, сообщает РЕН ТВ.
Сообщалось, что 30 августа прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна первого этажа. Младенец пытался вылезти вслед за трёхлетней сестрой.
По версии женщины, она вернулась с ночной смены, уложила детей спать, и сама уснула, оставив окно открытым из-за жары. Однако дети проснулись раньше и попыталась вылезти в окно, где их и подхватил одного за другим прохожий. По её словам, она побеседовала потом с молодым человеком и тот подтвердил, что не дал упасть малышам.
Конечно, это моя вина, мой недосмотр. Ну, бывает такое. Это человеческий фактор, — цитирует её телеканал.
Она добавила, что оба ребёнка сейчас находятся дома.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, мать не доглядела за малышами, которые играли на подоконнике возле открытого окна.