16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Женщина объяснила, почему её дети чуть на выпали из окна

15:58, 30 августа 2021
Женщина объяснила, почему её дети чуть на выпали из окна
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мать трёхлетней девочки и 11-месячного ребёнка, которых спас прохожий в Уфе, когда они чуть не выпали из окна первого этажа, рассказала о происшествии. Она заявила, что устала и не уследила за детьми, сообщает РЕН ТВ.

Сообщалось, что 30 августа прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна первого этажа. Младенец пытался вылезти вслед за трёхлетней сестрой.

По версии женщины, она вернулась с ночной смены, уложила детей спать, и сама уснула, оставив окно открытым из-за жары. Однако дети проснулись раньше и попыталась вылезти в окно, где их и подхватил одного за другим прохожий. По её словам, она побеседовала потом с молодым человеком и тот подтвердил, что не дал упасть малышам.

Конечно, это моя вина, мой недосмотр. Ну, бывает такое. Это человеческий фактор, — цитирует её телеканал.

Она добавила, что оба ребёнка сейчас находятся дома.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, мать не доглядела за малышами, которые играли на подоконнике возле открытого окна.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео