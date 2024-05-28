Женщина-накопительница заваливает хламом соседей по подъезду В ДНР женщина последовательно захламляет весь подъезд многоэтажки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городе Ясиноватая под Донецком местная жительница последовательно захламляет подъезд многоэтажного дома. Видео с обстановкой в доме опубликовал Telegram-канал «Черный список Харцызск».

Женщина с патологической склонностью к накопительству заставила различными вещами не только свою квартиру и прилегающую к ней лестничную площадку, но также лестницы подъезда и площадки этажами выше и ниже. Автор видеосъемки рассказала, что уже обращалась к мэру с просьбой решить проблему, но пока обстановка не меняется.

Ранее спасатели в городе Миассе вызволили пожилую женщину из-под завала в квартире, забитой под потолок хламом. В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые услышали ее крики о помощи. Поскольку сына, проживающего с женщиной в квартире, найти не удалось, сотрудникам пришлось вскрывать дверь в квартиру самостоятельно. Пострадавшая не могла назвать своего имени, возраста и не могла вспомнить, что случилось. В результате пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали медикам.