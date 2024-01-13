Стало известно о пропавшем без вести после пожара на складе Wildberries

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Жительница Санкт-Петербурга не может найти сына после пожара на складе Wildberries в Шушарах, сообщает РЕН ТВ. По ее словам, юноша работал в компании. После пожара на указанном складе она не может ему дозвониться, хотя мобильный телефон находится в зоне доступа.

Издание напомнило, что во время эвакуации многие сотрудники склада оставили свои личные вещи в раздевалках. Министерство чрезвычайных ситуаций сообщало, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сотрудник склада рассказал, что пожар мог начаться с курилки. По его словам, огонь распространялся очень быстро, так как в помещении хранилось огромное количество картонных коробок. Сотрудник уточнил, что оповещение о пожаре пришло на персональные компьютеры. По его словам, в нем говорилось, что тревога не учебная, поэтому он сразу пошел к выходу.

По предварительной информации, сумма ущерба от пожара составила 10–11 млрд рублей. Это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года. При этом на окончательную сумму могут повлиять человеческие жертвы.