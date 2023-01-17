Полиция ищет россиянина, ударившего хаски ножом в лоб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

15 января жительница Челябинска, собаку которой незнакомый мужчина ударил ножом, обратилась в Советский отдел полиции с заявлением о причинении вреда ее питомцу породы хаски, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД по Челябинской области. В ведомстве указали, что на данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают очевидцев.

Инцидент произошел вблизи поселка Шершни. Со слов хозяйки, с собакой в тот день гуляла ее мама, когда злоумышленник обогнал их, после чего внезапно ударил собаку ножом в лоб и сбежал с места происшествия в сторону леса.

Ранее стало известно, что жительница Калуги ударила собаку бутылкой коньяка по голове в местном супермаркете. По всей видимости, женщине не понравилось присутствие собаки в магазине. У животного диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата. Состояние собаки удалось стабилизировать с помощью терапии.

В январе водитель скорой помощи спас маленькую домашнюю собаку, которую схватили и чуть не загрызли бродячие псы. Маленькую собаку повалили на землю две больших, схватили в зубы, как игрушку, и понесли через дорогу, у обочины которой стояла машина скорой. Водитель, увидевший нападение и бегущую за псами женщину, включил звуковой сигнал, что напугало бродячих животных.