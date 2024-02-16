Жительница Одинцово ранила ножом пассажира электропоезда

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Одинцово напала на пассажира электропоезда МЦД-1, проинформировала Московско-Смоленская транспортная прокуратура. Женщина нанесла ножевое ранение мужчине, в ее отношении возбудили уголовное дело, уточнило ведомство. Потерпевший рассказал, что подозреваемая вступила в конфликт с одним из пассажиров и брызнула ему в лицо из перцового баллончика, после чего в вагоне стало трудно дышать, добавили в прокуратуре.

Мужчина сделал гражданке замечание, в ответ на которое она достала кухонный нож и нанесла ему удар. Пострадавшего госпитализировали с открытой раной грудной клетки, — написала пресс-служба.

Другие пассажиры не пострадали и на безопасность движения поездов данный факт не повлиял, добавили в прокуратуре. Действия женщины подпадают под статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В начале февраля охранники, которые круглосуточно работают на маршрутах для защиты от диверсий, в электричке на МЦД-4 развесили в вагоне для просушки трусы и носки. После этого их уволили.

Также стало известно, что руководство РЖД намерено запретить высадку животных без хозяина из электропоездов. Ранее эту норму распространили на поезда дальнего следования.