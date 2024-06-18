Женщине увидела «999» на госномере и она начала бить машину ножом В Башкирии местная жительница била машину ножом из-за красивых номеров

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В городе Салавате республики Башкортостан местная жительница в измененном состоянии напала с ножом на автомобиль с красивыми номерами, сообщает Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на сообщение владельца авто. Рядом с нападавшей был ее спутник. Вместе они утверждали, что красивый госномер принадлежит им.

Это наши три девятки, — приговаривала женщина во время нападения.

Ранее в подмосковном Воскресенске девушка начала бросаться с ножом на посетителей магазина «Дикси». Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Лопатинский на улице Зеленой. Часть покупателей разбежались, а четверо мужчин попытались обезвредить несовершеннолетнюю. Сначала один из мужчин сбил девочку тележкой для продуктов, а другой бросил в нее сумкой. Затем посетитель магазина схватил школьницу за шею, после чего один из покупателей помог отнять у школьницы нож. После мужчины повалили нападавшую на пол. Позже в полиции уточнили, что нападавшей 19 лет. Она взялась за нож из-за конфликта с сотрудниками супермаркета.