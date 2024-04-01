Женщина на инвалидной коляске забросала психолога стульями в Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подольске женщина на инвалидной коляске забросала стульями медицинского психолога реабилитационного центра Дмитрия Крючкова, сообщает «360». Как рассказал изданию сам мужчина, он пришел на рабочее место. В это время, по его словам, мать одного из пациентов якобы начала оскорблять его и угрожать. Тогда психолог начал снимать происходящее на телефон.

Я пришел на рабочее место, она въехала на коляске в кабинет, стала меня оскорблять, угрожать. Я достал телефон, чтобы зафиксировать это и показать руководству, что происходит, и она начала кидаться в меня стульями. Попала в плечо и в руку, — рассказал Крючков.

Собеседник издания отмечает, что в травмпункте у него диагностировали ушибы. Психолог добавил, что, когда женщина начала кидаться стульями, рядом находились еще три свидетеля. Позже подошли два охранника. По словам Крючкова, мать пациента якобы стала кидаться и на них, пыталась бить руками.

Жительница Москвы ранее набросилась на медработников поликлиники, обвинив их в заражении ее коронавирусной инфекцией. В медучреждение женщина отправилась сразу после того, как отсидела с больной матерью карантин. Сотрудники поликлиники вызвали наряд полиции, который по приезде задержал женщину и отвез в участок на шесть часов.