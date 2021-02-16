В Красноярске мать издевалась над своим ребёнком с инвалидностью

https://static.news.ru/photo/a75af7a6-7066-11eb-abeb-96000091f725_660.jpg Фото: mastak007/instagram.com

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против женщины, издевавшейся над своим полуторагодовалым ребёнком-инвалидом. Неадекватная мать избивала малыша и морила голодом.

Соседи утверждают, что 28-летняя женщина вместе с сожителем часто выпивала и вела асоциальный образ жизни. А жила всё это время как раз на детские пособия. У женщины есть ещё маленькая дочка.

В сети появилось видео, на котором родительница таскает ребёнка, как куклу, и шлёпает. Соседи утверждают, что полиция знала о проблемах в семье, но не вмешивалась.

Как писал NEWS.ru, полиция в Сургуте заинтересовалась видеозаписью избиения ребёнка в одном из социальных центров города. Пострадавшим оказался сын лидера окружного отделения партии «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова.

Он рассказал, что конфликт начался после того, как он, будучи многодетным, решил взять у города землю для строительства своего дома. После этого местные власти якобы ограничили его в родительских правах и забрали детей. Несовершеннолетних поместили в сургутский центр социальной помощи семье и детям, где с ними грубо обращаются.