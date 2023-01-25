Женщина избила 11-летнего школьника в лифте нижегородской многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Нижнего Новгорода избила 11-летнего ребенка за то, что он вызвал лифт не на тот этаж, передает Telegram-канал SHOT. Родители отвезли пострадавшего школьника в травмпункт, где врачи зафиксировали побои. Также было написано заявление в полицию, делом занимается Следственный комитет.

Как пишет SHOT, женщина хотела подняться с третьего на тринадцатый этаж, однако лифт поехал на первый, после чего в кабину вошел несовершеннолетний. Женщина схватила мальчика за капюшон, потом начала его таскать и расцарапала лицо. В итоге она силой выпроводила ребенка на четвертом этаже.

По словам матери пострадавшего, ребенок пришел домой в подавленном состоянии, с красными глазами и расцарапанным лицом. Мальчик рассказал, что женщина угрожала забрать его к себе домой.

Позднее женщина сама написала матери школьника и сообщила, что виноват во всем ребенок, который пнул ее ногой. Она также добавила, что произошедшее в кабине лифте нельзя назвать избиением. Она также рассказала, что у переживает нелегкие времена, так как у нее проблемы в семье.

Ранее в адыгейском поселке Яблоновский мужчина избил 10-летнего ребенка на детской площадке из-за мармелада, которым мальчик не хотел делиться с сыном нападавшего. Житель Яблоновского подошел к карусели, где сидели два ребенка, и нанес одному из них несколько ударов по лицу после чего стал угрожать ему инвалидностью.