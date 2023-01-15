Женщина и трое детей погибли при пожаре в Омской области

Фото: 54.mchs.gov.ru

В результате пожара в частном доме в Омской области погибли женщина и трое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. На место происшествия выехали следователи.

Инцидент произошел в ночь на 15 января в частном доме, расположенном в деревне Белоусовка. В результате возгорания погибла женщина и дети в возрасте 2, 7, 9 лет.

Начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Ржеве Тверской области взорвался газ. В результате произошедшего скончался 67-летний житель дома. По факту происшествия ведется проверка.

Утром 10 января в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.