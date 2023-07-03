Женщина и ребенок погибли при пожаре в Хабаровске

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В понедельник, 3 июля, после пожара в частном доме в Хабаровске были обнаружены тела женщины и ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МЧС. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры.

В понедельник на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме по переулку Моховой, 34/3. <...> Горел частный двухэтажный кирпичный дом. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни, — говорится в сообщении спасателей.

Пожар был ликвидирован в 07:56 по местному времени (00:56 мск). Его площадь составила 20 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожарный и ребенок погибли при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Королеве. Они сорвались с высоты. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома 10 человек.

В Санкт-Петербурге 23 июня произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В июне сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м.