Женщина и ребенок погибли при пожаре в доме в Хабаровске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребенок 2015 года рождения, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю. ЧП произошло ночью 7 января на улице Наречная. Причиной возгорания называется ненадлежащая работа водонагревательного прибора.

Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла порядка 150 кв. м., к его тушению привлекались 25 человек и девять единиц техники. Пламя тушили порядка двух часов.

Ранее двое детей 2019 и 2021 года рождения погибли во время пожара в частном доме в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Их родители и старший брат были доставлены в больницу с ожогами. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание тепловентилятора.

До этого пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, его определили в реанимацию.