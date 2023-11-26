Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

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В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области погибли женщина и двое детей, сообщили в ГУ МВД по региону. Трагедия произошла воскресенье в 17:10 на 629-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Слободском районе.

Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volvo. В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля Volkswagen Polo: женщина и двое несовершеннолетних. Водитель легкового автомобиля получил травмы, — заявили в ведомстве.

Ранее два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Известно, что у виновника аварии не было водительских прав. Водитель отечественного авто проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой. В результате ДТП водитель LADA и пассажир BMW скончались на месте происшествия от полученных травм.

В другой день три автомобиля столкнулись в районе села Шубенка в Алтайском крае. В результате ДТП погибли два водителя. По данным МВД, водитель ГАЗ Next выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, который впоследствии загорелся. После этого ГАЗ наехал на автомобиль Skoda.