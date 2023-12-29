Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области, сообщает региональное управление МЧС России. Инцидент произошел в городе Калаче-на-Дону.

При пожаре в частном доме обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, [он] в тяжелом состоянии госпитализирован, — сообщили спасатели.

Информация о возгорании поступила в службу в 00:02 мск. К этому моменту пламя уже полностью охватило частный дом. Ликвидировать горение удалось к 00:50 мск. В результате происшествия погибли 34-летняя женщина, шестилетний мальчик и годовалая девочка. Пострадавший ребенок находится в отделении реанимации.

Ранее в Красноярском крае женщина и ребенок погибли при пожаре в общежитии. Пострадавшие находились в соседнем от очага возгорания помещении. Их обнаружили без сознания, попытки реанимации не увенчались успехом. Около 30 человек успели эвакуироваться самостоятельно.

Также сообщалось о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.