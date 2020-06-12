Женщина до смерти избила оскорбившего её жителя Тамбова

https://static.news.ru/photo/94a258a2-ad93-11ea-a144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

46-летняя жительница Тамбовской области до смерти избила собутыльника своего сожителя. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Инцидент произошёл 7 апреля в Инжавинском районе. Местная жительница в поисках гражданского мужа пришла домой к односельчанину. Там она застала компанию мужчин, распивающих спиртное. Тамбовчанка начала ругаться со своим сожителем. В перебранку вмешался один из гостей застолья. Он оскорбительно выразился в адрес женщины, а та в ответ начала избивать его. Ночью 43-летний мужчина скончался. Причиной его смерти стала черепно-мозговая травма.

Материалы этого дела уже направлены в суд, сообщает региональное управление СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что охранник петербургского хостела предстанет перед судом по подозрению в причинении телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего.