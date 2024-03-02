Женщина больше недели избивала новорожденных близнецов из-за плача Жительница Удмуртии избивала новорожденных сына и дочь в течение 12 дней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Удмуртии избила новорожденных сына и дочь из-за того, что дети раздражали ее своим плачем, сообщили в региональном управлении СК. По информации ведомства, близнецы находятся в тяжелом состоянии, их пришлось госпитализировать. Женщину тем временем заключили под стражу. Уточняется, что она избивала детей на протяжении 12 дней.

По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки — как крайне тяжелое, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана проводит проверку в отношении жительницы Набережных Челнов, избившей ребенка у подъезда. Россиянка не только применила силу, но и обматерила мальчика, все происходящее попало на камеру умного домофона.

На кадрах видно, что жительница одной из многоэтажек подходит к подъезду в вечернее время. В одной руке гражданка держала бутылку, похожую на пивную, и силой тащила за собой ребенка за капюшон. Сначала женщина швырнула мальчика на землю, а когда он поднялся, прижала его к двери и начала избивать.