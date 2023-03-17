Женщина 289 раз пыталась дозвониться до детской поликлиники в Рязани

Жительница Рязани не смогла дозвониться до детской поликлиники № 2 после 289 попыток. Она пыталась связаться с регистратурой больницы, но ей так и не ответили, пишет «МК в Рязани».

В соцсетях женщина выложила скриншот экрана телефона, на котором можно увидеть 289 непринятых исходящих звонков в детскую поликлинику.

Ранее пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое. Он уточнил, что его привезли в медучреждение с подозрением на инсульт, однако вместо помощи прилюдно «отхлестали по лицу». Эти слова подтверждает его супруга, в то время как работники больницы не соглашаются с обвинениями. По словам мужчины, свидетелем инцидента стала врач-невролог приемного отделения, однако женщина заверила, что ничего не видела.

В ноябре в Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства. Мальчик был доставлен в больницу с отравлением лекарственными средствами, врачи не смогли его спасти. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).