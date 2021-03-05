«Жениться поеду»: скопинский маньяк захотел разыскать своих жертв

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что после выхода из тюрьмы хочет встретиться со своими жертвами. Помимо этого, мужчина сказал, что намерен жениться и уже нашёл себе возможную избранницу.

Планами на дальнейшую свободную жизнь бывший заключённый поделился после того, как его доставили в дом, где до заключения он удерживал своих двух жертв.

Жениться поеду. Нашёл себе бабушку молодую, — заявил Мохов.

Журналисты РЕН ТВ поинтересовались у мужчины, не желает ли он встретиться со своими жертвами. На это Мохов ответил утвердительно. Он сказал, что намеревается разыскать не только девушек, но и своих детей. Он намерен попросить у них прощения лично.

Напомним, 70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», был освобождён из-под стражи после 17 лет заключения. Его признали виновным в похищении и изнасиловании двух девушек. Осуждённый покинул колонию в Саратовской области утром 3 марта.

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь. Одна из них дважды родила ему детей, однако маньяк отбирал их. Выбраться из заточения девушкам удалось только после того, как они передали записку на волю.

Ранее NEWS.ru писал, что на освободившегося из колонии Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», оформили административный протокол.