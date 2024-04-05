Жена застреленного в Сургуте бизнесмена рассказала о мотивах убийства В Сургуте киллер убил местного бизнесмена у подъезда жилого дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сургуте расследуется убийство местного предпринимателя, его застрелили около жилого дома № 55 на проспекте Мира, сообщает в Telegram пресс-служба регионального СК РФ. Отмечается, что в мужчину выстрелили около пяти раз, он скончался на месте до прибытия медиков.

В четверг около 20:00 мск неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 на проспекте Мира в Сургуте, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

По данным РЕН ТВ, убийца напал на бизнесмена в тот момент, когда он вместе с женой и ребенком выходил из машины около дома. По мнению вдовы убитого, причиной нападения мог стать конфликт мужчины с конкурентами по бизнесу. Известно, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, личность подозреваемого пока не установлена, следователи приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

Ранее жительница подмосковного Реутова заявила, что 52-летний мужчина, которого застрелили через дверной глазок, часто устраивал шумные вечеринки. По ее словам, соседи регулярно жаловались хозяйке квартиры на жильца и не раз обращались в полицию, но ситуацию это не меняло.