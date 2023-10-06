Уралец умер под коллегой, который пролежал на нем три часа

Фото: СК РФ

В городе Верхнеуральске Челябинской области супруга погибшего после пьяной драки сотрудника ФСИН требует возбудить уголовное дело об убийстве мужа, сообщает Telegram-канал SHOT. Экспертиза установила, что ее супруг Евгений Эрнст погиб от переохлаждения, но женщина настаивает, что на протяжении трех часов на улице возле кафе на ее супруге лежал его коллега, придавив собственным весом, что подтверждает запись с камер видеонаблюдения.

Гаврилов наносит ему удар, и мой супруг перестает шевелиться. А этот со словами «Убью тебя» продолжает лежать на нем сверху. И так пролежали они около трех часов. Как утверждали следователи, они просто спали. Но по видео видно, что Гаврилов все эти три часа лежал и плакал, и еще хлопал ногами, — рассказывает Надежда Эрнст-Назарова.

Женщина утверждает, что близкий родственник подозреваемого работает судьей, что, по ее мнению, может помочь ему и вовсе избежать наказания.

В тот зимний вечер мужчины успели несколько раз подраться и помириться. Коллеги отмечали повышение в звании для одного из сотрудников управления ФСИН. Скорую на место вызвали сотрудники кафе, где отдыхали сотрудники пенитенциарного ведомства.

7 августа появилась информация, что в Краснодарском крае двоих мужчин забили до смерти камнями, один из погибших служил в ЧВК «Вагнер». Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.