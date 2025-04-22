В России появилась новая первая леди Жена губернатора Челябинской области Текслера стала первой леди региона

Фото: Akhmetov Vadim/URA.RU/Global Look Press

Ирина Текслер

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина официально стала первой леди региона, передает Lenta.ru. Соответствующую должность ввели на встрече городской думы. В частности, надпись о таком статусе была указана на табличке, стоявшей перед Ириной.

На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна, — отметил председатель гордумы Сергей Буяков.

Термин «первая леди» представляет своего рода неофициальный титул, традиционно используемый по отношению к супруге выборного главы государства. Первоначально словосочетание First Lady применялось для обозначения жен президентов США, однако в дальнейшем перешло в другие языки и теперь используется для обозначения супруги главы любого государства, форма правления в котором не является монархической.

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