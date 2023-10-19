Жена попавшего в серьезное ДТП сенатора рассказала о его состоянии Жена попавшего в ДТП сенатора от Татарстана: врачи борются за его жизнь

Фото: СФ РФ

Геннадий Емельянов

Супруга сенатора от Татарстана Геннадия Емельянова, который попал в больницу после серьезного ДТП, рассказала, что врачи борются за его жизнь, передает SHOT. По ее словам, которые приводит Telegram-канал, член Совета Федерации находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Молимся за него, — добавила женщина.

Об аварии, в которой пострадал член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов, стало известно ранее в четверг. По сведениям SHOT, у сенатора диагностированы закрытая черепно-мозговая травам, сотрясение мозга и множественные переломы.

Согласно информации канала, авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск. По предварительным данным, сенатор выполнял обгон на участке дороги, где этот маневр запрещен, и его машина столкнулась с поворачивавшим автомобилем Volkswagen. В результате удара внедорожник политика опрокинулся в кювет, а сенатора при этом выбросило из салона. Сейчас он в реанимации.

Ранее стало известно, что член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков устроил ДТП с тремя пострадавшими. Он протаранил несколько машин на ночной трассе в Симферополе. Очевидцы аварии утверждали, что от республиканского общественника сильно пахло спиртным.