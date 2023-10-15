В Красноярске женщина обокрала бывшего мужа — участника СВО на 3 млн рублей

Фото: НАК

Жительница Красноярска сняла 3 млн рублей со счета своего бывшего супруга, который участвовал в спецоперации и был ранен в ходе боевых действий, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина уже написал заявление в полицию, его бывшую жену объявили в розыск.

По данным канала, участник СВО обратился к правоохранителям 13 октября. Он рассказал, что летом этого года получил ранение и какое-то время проходил лечение. В этот период на счет 36-летнего бойца поступила государственная выплата за участие в спецоперации и за ранение. Когда раненый окреп, решил проверить свой депозит и обнаружил, что деньги пропали. Мужчина уверен, что средства украла его бывшая жена, так как ее карта была привязана к его счету.

Следователи согласились с версией потерпевшего и возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Задержать женщину пока не удалось.

Ранее жертвой мошенников стала народная артистка России Надежда Дроздова. Аферисты под видом сотрудников ФСБ выманили у 80-летней женщины 4,8 млн рублей. Злоумышленники убедили артистку, что ей нужно срочно спасать свои накопления. В итоге пожилая женщина забрала деньги, упаковала их в пакет и передала курьеру. При этом она сообщила ему, что на счету осталось еще 1,2 млн рублей. Тогда преступники заставили Дроздову отдать им и эти деньги и некоторое время поддерживали связь со своей жертвой, но в итоге исчезли. Позже артистка осознала ошибку и обратилась в полицию. По данному факту ведется расследование.