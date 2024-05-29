Жена новосибирского депутата назвала город «Мухосранском» Жена новосибирского депутата Тарасова назвала город «Мухосранском»

Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала город «Мухосранском», сообщает «Новосибирск Онлайн». По данным издания, причиной оскорбления стало то, что Новосибирск «начали посыпать отсевом».

И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом, — рассказала супруга депутата.

Отмечается, что женщина прокомментировала ситуацию после того, как в Telegram-каналах начали критиковать не только ее поведение, но и ее сына, который учится во Франции. Во Францию сын Тарасовой, по ее словам, уехал благодаря личным качествам и успехам в учебе на Родине.

Мы не платим за это ни рубля, — заявила она.

Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин уволился после высказывания своего сына о Перми. Молодой человек на Бали записал видео, в котором задал риторический вопрос: «На хрена мне Пермь?». Демкин, объясняя свою отставку, заявил, что осознает ответственность за высказывание сына, поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию.