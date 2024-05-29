Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала город «Мухосранском», сообщает «Новосибирск Онлайн». По данным издания, причиной оскорбления стало то, что Новосибирск «начали посыпать отсевом».
И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом, — рассказала супруга депутата.
Отмечается, что женщина прокомментировала ситуацию после того, как в Telegram-каналах начали критиковать не только ее поведение, но и ее сына, который учится во Франции. Во Францию сын Тарасовой, по ее словам, уехал благодаря личным качествам и успехам в учебе на Родине.
Мы не платим за это ни рубля, — заявила она.
Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин уволился после высказывания своего сына о Перми. Молодой человек на Бали записал видео, в котором задал риторический вопрос: «На хрена мне Пермь?». Демкин, объясняя свою отставку, заявил, что осознает ответственность за высказывание сына, поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию.