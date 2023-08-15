Жена мэра Уссурийска накинулась с обвинениями на пострадавшую в наводнении Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую в наводнении в желании подзаработать

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы

Жена мэра Уссурийска и по совместительству его помощница Алена Корж обвинила блогера Ирину Тиньгаеву в желании подзаработать после того, как женщина рассказала о последствиях наводнения в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Россиянка опубликовала скриншот личных сообщений вместе с комментарием Корж к ее stories.

Вы же вроде нутрициолог, все, уже неприбыльно? Решили на репортажах подзаработать? — написала супруга мэра Уссурийска.

Тиньгаева уверена, что наводнение в городе является следствием бездействия местных властей. По ее словам, они не смогли подготовить город, а теперь пишут в СМИ «чушь и вранье». Жалобы пострадавших при этом игнорируются, заявила женщина. В ответе Корж блогер напомнила, что у нее утонули три гаража и дорогостоящая техника. Район при этом загрязнен токсичными веществами, добавила Тиньгаева.

Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабов ущерба от наводнения. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что ресурсы муниципалитета не способны справиться с инцидентом в одиночку. Введение режима региональной ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.