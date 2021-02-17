В Крыму задержали шестерых подозреваемых в причастности к террористам

https://static.news.ru/photo/26a84094-711c-11eb-aacf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После нескольких обысков в разных регионах Крымского полуострова правоохранители задержали шестерых человек, которых подозревают в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который представляет интересы одного из задержанных.

По его словам, обыски прошли в семи домах, которые находятся в разных районах Крыма. Сначала были задержаны семеро, но одного из них отпустили.

Одних задержанных допросили, по другим проходят следственные действия. Их подозревают в организации деятельности, связанной с «Хизб ут-Тахрир» (группировка запрещена в России. — NEWS.ru). Сегодня планируется избрание меры пресечения, — рассказал Курбединов РИА Новости.

Юрист пояснил также, что все задержаны по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ. Речь идёт об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.

Сторонников «Хизб ут-Тахрир» часто задерживают в крупных российских городах и Крыму. Партия исламского освобождения, а именно так переводится название этой организации, в некоторых странах мира признана террористической. В России она запрещена по решению суда с 2003 года. Сторонники этого движения выступают за устранение всех немусульманских правительств и создание «всемирного исламского халифата».

Ранее российские спецслужбы задержали 19 человек в южных регионах страны. Всех их подозревают в связях с террористической группировкой «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России) и подготовке терактов на территории Северного Кавказа, сообщал NEWS.ru.