Жена хоккеиста «Северстали» оправдалась за сбитую девочку Жена хоккеиста «Северстали» Вовченко не признала вину за сбитую девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена хоккеиста из клуба «Северсталь» Даниила Вовченко Яна в беседе с SHOT призналась, что сбила ребенка на пешеходном переходе не по своей вине. По ее словам, остановившаяся впереди на переходе машина закрыла ей вид, из-за чего она решила объехать авто и врезалась в девочку. Женщина утверждает, что является примерным водителем и никогда не нарушает ПДД.

По словам Вовченко, в результате ДТП маленькая девочка не получила серьезных травм, а «просто упала на попу». Она рассказала, что после столкновения пыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать удар.

Утром 27 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что в Череповце супруга нападающего местного хоккейного клуба «Северсталь» Даниила Вовченко сбила девочку на пешеходном переходе. В Сети появилось видео, на котором видно, что женщина не стала тормозить, когда улицу Батюшкова переходили 65-летний мужчина и его внучка-пятиклассница.