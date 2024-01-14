Жена арестованного начальника котельной в Подольске выступила в его защиту Жена начальника котельной в Климовске заявила о его попытках устранить поломки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданская жена начальника котельной в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска Александра Чикова Галина Мухина заявила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что после сбоя с отоплением ее муж был вынужден поселиться на работе. По ее словам, мужчина уже давно обращал внимание руководства на неисправности и пытался устранить их.

Мой муж несколько лет писал своему руководству письма о неисправности котельной. После аварии он вообще жил на работе, я передавала ему еду и лекарства. Мой муж не подписывал акт о вводе котельной в эксплуатацию в отопительный сезон. Но никто не услышал эти доводы — ни следствие, ни суд, — сказала Мухина.

По словам женщины, ее мужу 65 лет, и он болен сахарным диабетом, гипертонией и атеросклерозом нижних конечностей. Она убеждена, что нахождение в СИЗО опасно для жизни ее супруга.

По данным канала, акт о вводе котельной вместо мужчины подписали руководители. Все документы у Чикова изъяли в первые дни расследования в ходе обысков, как и рабочий компьютер.

Начальника котельной в Климовске арестовали до 7 марта. Он проходит обвиняемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее по делу о прорыве теплотрассы в Подольске также арестовали заместителя главы администрации города Романа Рязанцева. Его отправили в СИЗО на два месяца.