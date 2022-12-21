«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области

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«Желтый» уровень террористической опасности продлевается в Курской области с 21 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, режим будет действовать в течение 15 суток.

Учитывая текущую, стабильно напряженную оперативную обстановку на территории Курской области сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается «желтый» уровень террористической опасности, — сказал губернатор.

Накануне под обстрел ВСУ в очередной раз попал Суджанский район Курской области. В результате пострадала одна местная жительница, три дома получили повреждения, один из которых восстановлению не подлежит. Граничащая с Украиной Курская область подвергается атакам ВСУ регулярно. Ранее под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали поселки Теткино и Гуево.

В середине декабря в регионе был введен запрет на продажу и запуск фейерверков. Ограничение будет действовать до конца января. Губернатор объяснил данную меру необходимостью обеспечить безопасность населения.