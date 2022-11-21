«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области

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г. Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил в регионе «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать еще две недели, до 6 декабря, отмечается в сообщении чиновника в Telegram.

«Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря, — подчеркивается в его сообщении.

«Желтый» уровень террористической опасности был объявлен на территории региона 11 апреля и постоянно продлевается.

Аэропорт Белгорода также не работает. Там, как и в еще десяти городах центра и юга России, действует режим временного ограничения полетов. Последний раз его продлевали до 27 ноября.

Ранее Гладков сообщил, что 20 ноября Вооруженные силы Украины обстреляли село Нижний Ольшанец Белгородской области, это привело к ранению двух его жителей. По его словам, они госпитализированы с осколочными ранениями. В результате ударов ВСУ также были повреждены 10 частных домов.