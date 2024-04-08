Железобетонный мост смыло водой в Оренбуржье Железобетонный мост смыло течением в нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбуржье

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Железобетонный мост смыло течением в национальном парке «Бузулукский бор», расположенном в Оренбургской области, сообщила пресс-служба учреждения. Переправа проходила через реку Боровка и связывала поселки в центральной части Бузулукского бора. В результате происшествия никто не пострадал.

Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал поселки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк «Царь-бор», в кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ подключилось к борьбе с паводками в Оренбургской области по просьбе губернатора Дениса Паслера. Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск, где будут оказывать помощь в обеспечении жителей питьевой водой и участвовать в эвакуации населения из затопленных районов. В работах задействованы более 100 военнослужащих.

По информации МЧС, нормализация обстановки в Оренбуржье ожидается не раньше 25 апреля. Пока повсеместно наблюдается рост уровня воды в реках Урал, Илек и Сакмара. Пик паводка придется на 10 апреля и затронет 15 населенных пунктов, в том числе Оренбург.