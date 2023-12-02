Железнодорожное движение после подрыва поезда на БАМе восстановлено

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Движение на перегоне Итыкит — Окусикан Байкало-Амурской магистрали (БАМ) восстановлено после подрыва поезда, сообщает пресс-служба РЖД. Там отметили, что для ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и техника специального назначения.

В 18:20 (по московскому времени) через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд, — отметили представители компании.

Вагон в составе грузового поезда, следовавшего через Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии, загорелся в ночь на 29 ноября. Сообщалось, что на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Правоохранители не исключали возможность диверсии.

В пятницу, 1 декабря, зарубежные СМИ предположили, что инцидент организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Позднее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что следователи рассматривают взрыв поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии как теракт. По словам собеседников издания, уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Предварительно установлено, что цистерна с топливом загорелась вследствие подрыва во время движения состава взрывного устройства, предположительно, находящегося под вагоном.