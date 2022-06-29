Транссиб перекрыли после схождения 19 вагонов с рельсов

Фото: Восточное МСУТ СК России

Железнодорожники перекрыли Транссибирскую магистраль после того, как в Приамурье сошли с рельсов 19 вагонов. Это случилось на перегоне Сгибеево — Большая Омутная, пишет РИА Новости. В связи с этим произошла задержка поезда, следующего по маршруту Москва — Владивосток.

Транссиб перекрыт после того, как в Приамурье 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Сгибеево — Большая Омутная. Задержан поезд Москва — Владивосток, — сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. В издании Focus сообщили о том, что в результате инцидента погибли четыре женщины и подросток. Среди них оказались две украинки 30 и 39 лет. Также скончался 51-летний житель Висбадена и 70-летняя женщина из Мюнхенского округа. Всего было ранено более 40 человек, некоторых из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что у населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате ЧП не менее 85 человек пострадали, один погиб.