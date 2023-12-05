Железнодорожник дважды попал под вагон, когда чистил пути от снега Железнодорожник попал под грузовую платформу во время чистки путей от снега

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Железнодорожный рабочий в Подмосковье дважды попал под грузовую платформу во время чистки путей от снега, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на станции Бекасово. Как отмечается, мужчину госпитализировали с различными травмами.

На кадрах, размещенных на канале, видно, как мужчина работает воздуходувкой и не замечает приближающийся вагон. После этого к нему на помощь бросается напарник. Он пытается оттащить пострадавшего от путей, но у него не получается, и над ним в этот момент проезжает второй вагон.

Второй мужчина который не пострадал, должен был смотреть за движением поездов и предупреждать первого, но, наверное, отвлекся или не увидел движущиеся составы. Расцепка составов происходила с так называемых горок, они сами должны были прибыть в пункт назначения и затормозить в определенном месте, об этом должен был знать дежурный по станции и предупредить по громкой связи, — приводит канала слова очевидца.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина попал под поезд. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи от полученных травм. Инцидент произошел на станции Чертаново Павелецкого направления в Южном округе столицы.