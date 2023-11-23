Желавшие попасть в Финляндию мигранты покупали велосипеды по $300 Власти Костомукши: ехавшие в Финляндию мигранты скупали велосипеды по $300

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, намеревавшиеся пересечь границу с Финляндией через автомобильный пункт пропуска «Люття» («Вартиус» — с финской стороны), могли сделать это только на велосипедах, рассказал NEWS.ru помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис. По его словам, местные жители просили за такой вид транспорта до $300.

Поскольку у нас автомобильный пункт пропуска, мигранты начали скупать велосипеды. Могу сказать, что обыкновенный велосипед, проданный с рук, стоил порядка 300 долларов, — отметил Бозис.

При этом, по его словам, за последнюю неделю в Костомукше была зарегистрирована всего одна кража велосипеда. И то не доказано, что это сделали именно мигранты, уточнил помощник главы городского округа.

Он отметил, что часть горожан негативно отнеслась к ситуации с наплывом мигрантов, однако праздно шатающихся по Костомукше иностранцев не было, как не было и инцидентов с ними.

Ранее Виктор Бозис рассказал, что намеревавшиеся попасть в Финляндию иностранцы начали прибывать к Костомукше в большом для этого населенного пункта количестве к утру 19 ноября. Тогда в 14 км от города местные власти выставили временный пост для проверки документов для въезда в пограничную зону. К полудню на нем скопилось до 70 мигрантов, максимальное количество за время кризиса на границе.