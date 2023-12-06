«Желанная мишень»: Пасечник о гибели депутата ЛНР Пасечник назвал погибшего депутата ЛНР Попова желанной мишенью силовиков Украины

Фото: kremlin

Леонид Пасечник

Погибший при подрыве автомобиля депутат Народного совета Луганской Народной Республики Олег Попов был желанной мишенью для силовиков Украины, сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, Попов с первых дней существования ЛНР стоял на ее защите и сражался в рядах народного ополчения.

По предварительным данным, Олег Николаевич стал жертвой очередного террористического акта, организованного преступным киевским режимом. С первых дней существования Луганской Народной Республики Олег Попов встал на ее защиту, сражался в рядах народного ополчения. Он был желанной мишенью для украинских силовиков, — написал Пасечник.

Глава республики напомнил, что осенью 2022 года Попов пережил первое покушение. Тогда заказчиком была Служба безопасности Украины, однако попытка не удалась, и исполнителя задержали в ходе операции российских спецслужб.

Пасечник добавил, что Попов внес большой вклад в разработку законодательной базы ЛНР. По его словам, депутат был настоящим патриотом своей Родины и делал все, чтобы жители региона чувствовали себя спокойно.

Следственный комитет России ранее опубликовал видео с места гибели Попова в центре Луганска. На кадрах видно обгоревшую машину, в которой в момент подрыва находился депутат. Следователи возбудили уголовное дело по факту террористической атаки.