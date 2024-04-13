«Ждал апогея истерики»: Кадыров про слухи о «запрете гимна РФ» в Чечне Кадырова удивила новость о том, что в Чечне «запретили гимн России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал реакцию либеральных оппозиционных журналистов на слухи о «запрете российского гимна» в республике. Он отметил, что терпеливо выжидал, когда настанет апогей истерики вокруг рекомендации Минкульта региона о темпе чеченской национальной музыки. Но даже его удивила новость о том, что в Чечне «запретили российский гимн».

Причем ряд авторитетных изданий выдал новость правильно сразу же, с разъяснением. А желтая и либеральная пресса третью неделю, прикусив язык, перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов, — уточнил Кадыров.

Он еще раз обратил внимание на содержание постановления республиканского министерства. В нем нет слова «запрет», речь идет исключительно о национальной чеченской музыке, желании сохранить ее выразительность и самобытность. Пожелания экспертного совета не затронули песни других народностей, будь то шансон, марш или баллада. Кадыров подчеркнул, что, если СМИ-иноагенты пытаются что-то подпортить, значит, в Чечне все делают правильно.

Речь идет о законопроекте об ограничениях темпа музыкальных произведений, он должен находиться в диапазоне от 80 до 116 ударов в минуту. Решение об этом было принято на совещании под руководством главы Минкульта Чечни Мусы Дадаева с участием глав творческих коллективов, оно также согласовано с позицией Рамзана Кадырова.