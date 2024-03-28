«Ждала его»: знакомая убитой сожителем женщины раскрыла тайну семьи NEWS.ru: убивший сожительницу в Адыгее мужчина был судим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, убивший сожительницу в Республике Адыгея, был ранее судим, рассказала NEWS.ru знакомая погибшей. По ее словам, он выглядел «сомнительно», а женщина, напротив, «была словно божий одуванчик».

Она никогда ничего плохого про мужа не говорила. А он всегда сомнительно для меня выглядел, еще и в тюрьме сидел. Она ждала его, потом забеременела, — рассказала она.

Погибшая была очень терпеливым и спокойным человеком, занималась детьми и работой, говорит ее знакомая. По ее словам, ее семья также была «порядочной и хорошей».

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 26 марта в квартире жилого дома в поселке Яблоновский Тахтамукайского района. По данным следственного управления СК России по Республике Адыгея, смерть наступила, предположительно, в результате удушения. Также в помещении находилось и тело ее сожителя. Следствие считает, что он покончил с собой после того, как расправился с возлюбленной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в городе Ставрополе 27 марта мужчина застрелил двоих детей и супругу, после чего покончил с собой. Женщина осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Скорую на место ЧП вызвал отец выжившей женщины. Он не мог дозвониться до дочери и попасть к ним в дом.