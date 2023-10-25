Под Волгоградом полиция задержала женщину за истязания больной падчерицы Под Волгоградом мачеха избивала и унижала падчерицу с инвалидностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Волгоградом в Котовском районе задержана 29-летняя женщина, которая несколько месяцев избивала и унижала шестилетнюю падчерицу с инвалидностью, сообщает местное управление МВД в Telegram. Воспитателям в детсаду женщина объясняла синяки на теле у девочки частыми падениями. В полицию о происходящем в семье сообщили соседи, которые ежедневно слышали из квартиры плач ребенка. Сама задержанная призналась, что не испытывала к девочке жалости.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Женщина пояснила, что, несмотря на то что ребенок является инвалидом, жалости и любви она к нему не испытывает и сам процесс воспитания и ухода за ребенком ей в тягость, — сообщили в УМВД.

По данным следствия, подозреваемая наносила побои ребенку по лицу, голове и рукам без видимых на то причин, словесно унижала и оскорбляла девочку. Против женщины завели уголовное дело по статье об истязании.

В конце сентября в Казани отец сдал полиции супругу, которая, будучи пьяной, избивала троих дочерей. Во время одного из эпизодов насилия старшая девочка позвонила отцу, который находился на работе, и тот вызвал наряд полиции. Против женщины завели уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей.