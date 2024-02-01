«Жалость пропала»: продавщица из Белгорода об отношении к украинцам Белгородка призналась, что не испытывает жалости к украинцам после теракта

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

После теракта 30 декабря в Белгороде к жителям города пришло осознание, рассказала продавщица местного магазина в беседе с NEWS.ru. По словам женщины, она перестала испытывать жалость к жителям Украины. Россиянка уверена, что в тот день ее никто не пожалел, поэтому и она имеет на это право.

Поэтому жизнь города, осознание, наверное, больше пришло. Жалость пропала совершенно. Если раньше к мирным жителям Украины была какая-то жалость, как мирные люди, в чем они виноваты? Сейчас нет. Вот просто нет. Не жалко никого, честно. Меня не жалеют, а почему я должна? Вот и все, — поделилась она.

Женщина призналась, что ей трудно назвать людьми тех, кто принимает решение о подобных терактах. Удар был нанесен по центру города, где люди покупали продукты и подарки на Новый год, напомнила она. Это свидетельствует о том, что атака была направлена именно на мирное население.

Ранее своими воспоминаниями о 30 декабря поделился другой житель Белгорода. По его словам, многие в тот день впали в истерику. На улицах лежали мертвые люди, а многие пострадавшие умирали по пути в больницу, добавил он. По его словам, все началось очень неожиданно, но полиция и военные оперативно сработали и перекрыли район поражения, чтобы обезопасить людей.