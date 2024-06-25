«Жаль, наши идиоты тебя не добили»: вдовы богатых садистов травят сибирячку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Новосибирске местная жительница сначала опубликовала, а после удалила из соцсетей видео о том, как два года назад ее беременную изнасиловали трое мужчин. Двое из фигурантов этого дела скончались после приговора, а один попытался свести счеты с жизнью. Жены осужденных продолжают отравлять жизнь сибирячки. NEWS.ru рассказывает подробности истории.

Издевались пять часов

Со слов девушки, над ней надругались трое мужчин, на которых она ранее написала заявление в полицию за попытку затолкать ее в автомобиль. Они затащили жертву в техническое помещение дома, который еще не был окончательно сдан в эксплуатацию. Девушка была беременна. После изнасилования у нее отошли воды, а родившийся на пятом месяце ребенок умер, не прожив и четырех часов.

»[В помещении] заставили встать на колени и попросить прощения за заявление, после чего начали избивать, после чего изнасиловали по очереди. Помимо этого, прижигали кожу зажигалкой, в том числе и на половых органах, наносили порезы на коже. Я находилась в этом помещении около пяти часов, где подвергалась неоднократному избиению и насилию, во время которых у меня открылось кровотечение, отошли воды и начались схватки, но это не останавливало насилие», — рассказала Валерия в чате с местной блогершей.

Нашел изнасилованную девушку жилец дома. Он вызвал скорую, которая доставила пострадавшую в больницу.

«Там я на 22-й неделе родила девочку весом 510 граммов. Дочка умерла в реанимации через 3 часа 28 минут после рождения, несмотря на все старания неонатологов», — рассказала пострадавшая.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Непростые семьи

Разбирательства велись два года. Валерия в удаленном видео говорила, что фигуранты ее дела об изнасиловании — непростые люди.

«Данные лица были достаточно финансово обеспечены. Это были совсем не простые семьи. Да, у них есть и жены, и дети. Которые отравляли мою жизнь два года всевозможной травлей в соцсетях. [Досаждали] моим родственникам», — рассказывала Валерия.

По ее словам, многие адвокаты отказывались работать с этим случаем на стороне обвиняемых.

«Когда люди узнавали, что была сильно изнасилована и избита беременная девушка, в результате чего беременность прервалась, никто из адвокатов сотрудничать не хотел. Нашлось лицо, беспринципный достаточно человек. Который тоже общался со мной неприятно. И после того как приговор был вынесен судом, ему хватило наглости предложить мне юридическое сотрудничество», — говорила Валерия.

В результате после приговора один из фигурантов попытался покончить с собой, второй умер после инсульта, а у третьего случилась остановка сердца.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ты оставила нас без денег»

Жена и вдовы осужденных все это время продолжают третировать женщину. Тональность их сообщений, поступающих в личку, отличается: кто-то признает вину супругов, кто-то проклинает саму девушку, а кто-то умоляет о прощении.

«Когда ты уже сдохнешь. Ты оставила нас без денег. Почему после всего ты вообще жива еще, таким тварям нельзя давать такого шанса. С животными своими нянчишься — дебильная. Потому что родить не можешь. Если от тебя еще муж не ушел после того, что с тобой было, загуляет и уйдет, которая родит ему дочь и пошлет тебя [к черту], овцу. Жаль, что наши идиоты тебя тогда не добили. Скажи спасибо, что не успела там родить, тогда бы точно вас обеих закопали и никто не нашел потом. Сейчас бы ни проблем, ни забот не было бы у нормальных людей», — пишет одна из женщин.

Вдова обвиняет пострадавшую от изнасилования в гибели супруга. В ее представлении женщина лишила детей отца.

«Это ты должна умереть, а не они. У нас ни семей, ни друзей, ни работы нормальной, а ты живешь как ни в чем ни бывало. А наши дети без отцов растут. Это ты во всем виновата. Я тебя, дрянь, ненавижу, будь ты проклята!» — пишет женщина.

Другая жена осужденного просит о прощении ее мужа. По ее словам, после уголовного дела семью преследуют беды.

«Это наше последнее сообщение, мы не ждем ответа. Пожалуйста, ради Бога, прости нас. Мы виноваты. Наши семьи преследуют одни беды после тебя. Наши мужья постоянно болеют, Андрей умер. Ты снишься им в кошмарах, они не спят. Дети болеют, с работой не ладится. У нас всех жизни сломаны. Пожалуйста, подари нам на Новый год свое прощение, ради детей, ты же не злая. Умоляем!» — написала женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция в неведении

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области изданию НГС сообщили, что заявления от пострадавшей не поступало. При этом там заверили, что информация, изложенная в публикации, проверяется.

Редакция «КП-Новосибирск» связалась с девушкой, чтобы узнать, обращалась ли она в полицию из-за преследований в Сети. Валерия сказала, что в полицию из-за угроз жен пока не обращалась, но намерена это сделать.

Блогер, которая выложила рассказ Валерии у себя на странице, рассказала, что многие не поверили в историю и начали обвинять сибирячку в выдумывании истории.

«Из-за того что началась такая травля, мы приняли решение удалить видео. Это сильно повлияло на состояние пострадавшей. Мы в шоке оттого, что человек решается рассказать, а его еще и делают виноватым», — говорит блогер.

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