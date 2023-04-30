Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar Российский военнослужащий Ректор: зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Во время боевого дежурства, зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотный летательный аппарат Bayraktar, передает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывным Ректор. По его словам, беспилотник использовался для корректировки огня украинской артиллерии.

Ректор рассказал, что после обнаружения и опознания цели, которая не была идентифицирована как свой летательный аппарат, она была обстреляна одной ракетой и уничтожена. Он отметил, что после уничтожения беспилотника, точность стрельбы противника существенно снизилась.

Зенитчик также добавил, что их комплекс успешно уничтожает хваленые «Байрактары», считая их полуучебной целью, так как на полигонах они обстреливают более сложные объекты.

Ранее стало известно, что российские разработчики рассматривают проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных беспилотных летательных аппаратов с реактивным двигателем. Специалисты утверждают, что данный класс беспилотников может эффективно выполнять функции пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, при этом обладая значительно меньшей стоимостью изготовления и обслуживания.