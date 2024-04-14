«Земляки, уходите»: губернатор Курганской области предупредил о паводке Губернатор Курганской области Шумков призвал эвакуироваться жителей региона

Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Сложная ситуация с подъемом воды в реке Тобол прогнозируется в ночь на 15 апреля, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале. Он также призвал жителей немедленно уходить из подтопляемых территорий.

Уровень воды в Тоболе уже 532 см. Подъем составил 25 см за два часа. Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь. Земляки, уходите из подтопляемых территорий немедленно. Энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение во избежание несчастных случаев, — написал чиновник.

По словам Шумкова, жителям подтопляемых территорий нужно уходить засветло. Он призвал собрать документы и ценные вещи и покидать дома.

До этого спасатели эвакуировали более 4,5 тысячи жителей Курганской области на фоне возросших рисков наводнения, большинство из них проживают в Звериноголовском округе. Отмечается, что люди в основном предпочитают переждать стихию у родственников и знакомых. Только около 550 человек предпочли пункты временного размещения, предоставленные властями.

В МЧС России назвали главные причины масштабного половодья в России. Среди них промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. По всей стране подтоплено более 10 тысяч домов. Известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбуржье.